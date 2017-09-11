Лукаш Кашпар: «После того цирка, что был в «Динамо», я сильно подумаю, стоит ли возвращаться в Россию»

Нападающий Лукаш Кашпар прокомментировал свое решение перейти в словацкий клуб.

– Лукаш, почему вы выбрали именно «Слован», и были ли предложения из российских клубов ?

– Да, у меня были предложения из России, но после того, что случилось в московском «Динамо» я решил, что хочу быть поближе к своей стране. После этого цирка мне спокойнее здесь в родных краях.

– Вы общались с главой профсоюза игроков по вашей ситуации?

– Мы на связи. Не более. Я сейчас делаю все для того, чтобы вернуть свои деньги. КХЛ себя позиционирует профессиональной лигой, но потом происходят такие неприятные вещи, и ты, отыграв сезон, должен просить свои деньги, которые отработал по контракту. Это очень большой минус не только клубу.

А главное, моя бывшая команда продолжает выступать, просто сменив юрлицо. Тот цирк, который устроили руководители , неприятен. Я этого не понимаю. Если возникнет вариант с российским клубом я сильно подумаю, стоит ли возвращаться. Пока я в , и меня все устраивает. Просто мы профессионалы, и каждый должен выполнять свои обязанности, – сказал Кашпар.