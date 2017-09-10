Первый домашний матч «Куньлуня» на 5-тысячной арене в Шанхае посетили 4550 зрителей. ЦСКА столько еще не собирал

Первый домашний матч «Куньлуня» в нынешнем сезоне против «Йокерита» посетили 4550 человек.

Он проходил в ледовом дворце «Фэйян» в Шанхае, вместимость которого составляет около 5 тысяч зрительских мест.

В прошлом сезоне на этой арене был установлен антирекорд посещаемости отдельного матча КХЛ. 20 сентября 2016 года на матче «Куньлунь» – «Нефтехимик» присутствовали только 550 зрителей.

Отметим, что московский во всех четырех домашних матчах нынешнего сезона до отметки в 4,5 тысячи болельщиков на матче не дотягивался.