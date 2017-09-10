Первый домашний матч «Куньлуня» на 5-тысячной арене в Шанхае посетили 4550 зрителей. ЦСКА столько еще не собирал
Первый домашний матч «Куньлуня» в нынешнем сезоне КХЛ против «Йокерита» посетили 4550 человек.
Он проходил в ледовом дворце «Фэйян» в Шанхае, вместимость которого составляет около 5 тысяч зрительских мест.
В прошлом сезоне на этой арене был установлен антирекорд посещаемости отдельного матча КХЛ. 20 сентября 2016 года на матче «Куньлунь» – «Нефтехимик» присутствовали только 550 зрителей.
Отметим, что московский ЦСКА во всех четырех домашних матчах нынешнего сезона до отметки в 4,5 тысячи болельщиков на матче не дотягивался.
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