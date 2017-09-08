Капитан «Барыса» Доус забил 10 голов в последних 5 матчах КХЛ

Капитан «Барыса» Найджел Доус сделал дубль в матче регулярного чемпионата против рижского «Динамо» (6:0, второй перерыв).

32-летний форвард продолжил свою голевую серию. В последних пяти играх он забросил 10 голов, а в последних трех матчах он забрасывает не менее двух шайб за игру.

В нынешнем сезоне Доус набрал 13 (10+3) очков в 7 матчах. Напомним, что в прошлой встрече с «Салаватом» (5:3) 32-летний игрок оформил хет-трик.