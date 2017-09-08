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    Павел Дацюк: «Не нравится, что за буллиты очки в статистику не записывают. Почему нет, ты ведь гол забил?!»

    Теги СКА Павел Дацюк КХЛ

    Форвард СКА Павел Дацюк поделился мнением о своих эффектных буллитах. 

    – Болельщики любят смотреть ваши буллиты. А вы сами?

    – Спасибо за комплимент. Смотрю очень редко. Но просматриваю те, которые не забил.

    – Яромир Ягр говорил, что ненавидит бить буллиты. Он от них часто отказывался. А вас нужно заставлять?

    – Не совсем верное слово. Но знаете, что мне не нравится? Что за буллит (послематчевый – прим. Sports.ru) не записывают очко в статистику. Почему нет, ты ведь гол забил?! В этом смысле штрафной бросок лучше. Хотя его реализовать тяжелее.

    – Почему вы в КХЛ не делаете такие же трюки, как в НХЛ – подбрасываете шайбу над вратарем, взрываете YouTube?

    – Но это ведь чисто хоккейный момент. Нет такого, что я с утра решил: так, сегодня сделаю какой-нибудь трюк. Должна возникнуть ситуация на льду, чтобы этот трюк имел какой-то смысл. Я это делаю не для того, чтобы себя показать и кого-то удивить. Главное, чтобы был шанс забить гол.

    А так – я к трюкам готов. Отправляйте свои заявки, что вы от меня хотите увидеть. Я их рассмотрю, – сказал Дацюк. 

    Дацюк все еще кладет шикарные буллиты

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