НХЛ. С сезона-2017/18 за неправильный офсайд-челлендж команду будут наказывать 2-минутным удалением

вводит новое правило, начиная с сезона-2017/18, согласно которому команды будут наказываться за неправильный офсайд-челлендж.

Команда, запросившая просмотр повтора офсайда, которого не было, будет наказана двухминутным удалением, а не потерей тайм-аута.

Таким образом, лига хочет, чтобы тренеры были очень осторожны в требованиях запросить повтор. Также это увеличит ответственность видео-арбитров.

Еще одно нововведение: команда не сможет больше попросить тайма-аут после проброса. У соперника при этом такая возможность сохранится.