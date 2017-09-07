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    НХЛ. С сезона-2017/18 за неправильный офсайд-челлендж команду будут наказывать 2-минутным удалением

    Теги судьи НХЛ правила

    НХЛ вводит новое правило, начиная с сезона-2017/18, согласно которому команды будут наказываться за неправильный офсайд-челлендж.

    Команда, запросившая просмотр повтора офсайда, которого не было, будет наказана двухминутным удалением, а не потерей тайм-аута.

    Таким образом, лига хочет, чтобы тренеры были очень осторожны в требованиях запросить повтор. Также это увеличит ответственность видео-арбитров.

    Еще одно нововведение: команда не сможет больше попросить тайма-аут после проброса. У соперника при этом такая возможность сохранится.

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