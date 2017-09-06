Московское «Динамо» одержало 5-ю победу подряд. Следующая игра – против ЦСКА, у которого 6 побед подряд

Московское «Динамо» в гостях победило «Северсталь» (5:1) в матче регулярного чемпионата .

Победа в Череповце позволила бело-голубым продлить серию побед до пяти игр. В первых семи матчах сезона динамовцы потерпели всего одно поражение.

Таким образом, команда Владимира Воробьева набрала 16 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции.

8 сентября «Динамо» на выезде проведет игру против , который имеет на своем счету 6 побед подряд.