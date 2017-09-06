Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Московское «Динамо» одержало 5-ю победу подряд. Следующая игра – против ЦСКА, у которого 6 побед подряд

    Теги ЦСКА КХЛ Динамо

    Московское «Динамо» в гостях победило «Северсталь» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Победа в Череповце позволила бело-голубым продлить серию побед до пяти игр. В первых семи матчах сезона динамовцы потерпели всего одно поражение.

    Таким образом, команда Владимира Воробьева набрала 16 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции.

    8 сентября «Динамо» на выезде проведет игру против ЦСКА, который имеет на своем счету 6 побед подряд.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться