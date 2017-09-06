Московское «Динамо» одержало 5-ю победу подряд. Следующая игра – против ЦСКА, у которого 6 побед подряд
Московское «Динамо» в гостях победило «Северсталь» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Победа в Череповце позволила бело-голубым продлить серию побед до пяти игр. В первых семи матчах сезона динамовцы потерпели всего одно поражение.
Таким образом, команда Владимира Воробьева набрала 16 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции.
8 сентября «Динамо» на выезде проведет игру против ЦСКА, который имеет на своем счету 6 побед подряд.
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