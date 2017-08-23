Чернышенко о посещаемости ЦСКА: «Не могу понять, как клуб с таким потенциалом работает со своими болельщиками»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал проблему посещаемости матчей лиги.

– Дворец СКА всегда практически полностью заполнен — на всех играх минимум 95 процент. Но он вмещает всего 12 тысяч зрителей, то есть армейцы запросто заполняли бы и двадцатитысячник. Я разговаривал со многими губернаторами. Стимулирую их на то, чтобы в регионах, где хоккей сильно развит, задумывались о строительстве больших арен.

Чего тут велосипед изобретать? Если мы исходим из того, что потребительские корзины будут расти, покупательная способность тоже, это значит, что люди будут приходить на стадион и тратить определенное количество средств на билеты, питание, атрибутику и так далее. Хоккей — это очень хороший досуг, здесь не опасно. И уже все поняли, что хоккей – это как раз семейный досуг. Поэтому встает вопрос физической вместимости арен. А у той же «Югры» дворец на 5,5 тысяч зрителей…

– Даже у ЦСКА есть эта проблема…

– Это вообще сложно комментировать, так как не поддается никакой логике. Знаете, я хорошо отношусь к руководству ЦСКА, но не могу понять, как клуб с таким потенциалом работает со своими болельщиками. Но думаю, в ЦСКА обязательно к этому придут.

– А зачем клубам строить новые дворцы, если даже старые не заполняются?

– Значит, такие клубы просто должны играть в другой лиге, – сказал Чернышенко.

Абонементы на матчи ЦСКА стоят от 12 до 61,5 тысячи рублей, с учетом плей-офф – от 27,2 до 117,5 тысячи