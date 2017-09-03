Семин подписал просмотровый контракт с «Соколом»
Форвард Александр Семин подписал просмотровый контракт с красноярским «Соколом».
33-летний россиянин уже принял участие в товарищеском матче красноярцев против «Ермака» (4:2), в котором отметился заброшенной шайбой.
Два предыдущих сезона Семин провел в магнитогорском «Металлурге», завоевав Кубок Гагарина-2016 и став серебряным призером чемпионата КХЛ в 2017 году.
Нападающий, который родился в Красноярске, уже выступал за «Сокол» в сезоне-2012/13, когда в НХЛ был локаут. Тогда Семин провел в ВХЛ 4 матча.
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