Семин подписал просмотровый контракт с «Соколом»

Форвард Александр Семин подписал просмотровый контракт с красноярским «Соколом».

33-летний россиянин уже принял участие в товарищеском матче красноярцев против «Ермака» (4:2), в котором отметился заброшенной шайбой.

Два предыдущих сезона Семин провел в магнитогорском «Металлурге», завоевав Кубок Гагарина-2016 и став серебряным призером чемпионата КХЛ в 2017 году.

Нападающий, который родился в Красноярске, уже выступал за «Сокол» в сезоне-2012/13, когда в НХЛ был локаут. Тогда Семин провел в 4 матча.