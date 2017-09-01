«Магнитка» проиграла 3 матча из 5 в этом сезоне и пропустила 15 шайб
Магнитогорский «Металлург» уступил «Амуру» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В пяти стартовых играх сезона магнитогорцы потерпели три поражения, из которых два – на домашнем льду.
При этом «Магнитка» в пяти встречах пропустила в свои ворота 15 шайб и имеет разницу забитых и пропущенных голов «-3».
На данный момент команда Ильи Воробьева занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.
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