«Магнитка» проиграла 3 матча из 5 в этом сезоне и пропустила 15 шайб

Магнитогорский «Металлург» уступил «Амуру» (2:3) в матче регулярного чемпионата .

В пяти стартовых играх сезона магнитогорцы потерпели три поражения, из которых два – на домашнем льду.

При этом «Магнитка» в пяти встречах пропустила в свои ворота 15 шайб и имеет разницу забитых и пропущенных голов «-3».

На данный момент команда Ильи Воробьева занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.