Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Магнитка» проиграла 3 матча из 5 в этом сезоне и пропустила 15 шайб

    Теги Металлург Мг КХЛ

    Магнитогорский «Металлург» уступил «Амуру» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В пяти стартовых играх сезона магнитогорцы потерпели три поражения, из которых два – на домашнем льду.

    При этом «Магнитка» в пяти встречах пропустила в свои ворота 15 шайб и имеет разницу забитых и пропущенных голов «-3».

    На данный момент команда Ильи Воробьева занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться