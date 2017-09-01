Вашим Шипачев: «Кто никогда не видел, как я играю, может в YouTube насладиться моей игрой»
Новичок «Вегаса» Вадим Шипачев рассказал о стиле своей игры и поделился впечатлениями от перехода в новую команду.
– Люблю контролировать шайбу, больше играть в передачи. Кто никогда не видел, может посмотреть в YouTube, насладиться моей игрой, если она кому-то понравится.
- Почему «Вегас»?
– Хотел попробовать силы в новой команде. И я так решил.
Разговаривал с Панариным. Летом мы были в Питере. Обсуждали игру в НХЛ. Он поделился некоторыми секретами.
Надеюсь, адаптация не займет много времени. Хочется как можно скорее провести первый матч. Жене и детям дали визу, а бабушкам и дедушкам пока не дают, – сказал Шипачев.
«Бабушкам и дедушкам пока визы не дают». Первое интервью Шипачева в НХЛ
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