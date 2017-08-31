ЦСКА и «Салават Юлаев» включились в борьбу за форварда «Детройта» Атанасиу
Еще два клуба КХЛ включились в борьбу за нападающего «Детройта» Андреаса Атанасиу.
Как сообщает «Чемпионат», Атанасиу рассматривает круг из трех-четырех команд.
Ранее сообщалось, что предложение игроку сделал «Ак Барс». Кроме казанского клуба, возможность подписать контракт с Атанасиу рассматривают «Салават Юлаев» и ЦСКА.
Также было известно о том, что приобрести канадца греческого происхождения готов «Автомобилист».
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