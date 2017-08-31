ЦСКА и «Салават Юлаев» включились в борьбу за форварда «Детройта» Атанасиу

Еще два клуба включились в борьбу за нападающего «Детройта» Андреаса Атанасиу.

Как сообщает «Чемпионат», Атанасиу рассматривает круг из трех-четырех команд.

Ранее сообщалось, что предложение игроку сделал «Ак Барс». Кроме казанского клуба, возможность подписать контракт с Атанасиу рассматривают «Салават Юлаев» и ЦСКА.

Также было известно о том, что приобрести канадца греческого происхождения готов .

«Я пытаюсь повторять игру Буре как могу». Грек, за которым охотятся олигархи КХЛ