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    НХЛ. «Чикаго» ведет переговоры с Зариповым

    Теги возможные переходы Чикаго Данис Зарипов НХЛ

    «Чикаго» включился в борьбу за экс-форварда «Магнитки» Даниса Зарипова.

    «Блэкхокс» ведут переговоры с 36-летним россиянином, дисквалифицированным на 2 года в соревнованиях под эгидой ИИХФ за допинг.

    Ранее сообщалось об интересе к Зарипову со стороны «Тампы».

    Нападающему разрешили играть в НХЛ, но сначала ему нужно пройти дополнительный допинг-тест.

    Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?

    Опрос

    Сыграет ли Зарипов в НХЛ?

    6007 голосов 3
    • Да
      61%
    • Нет
      39%

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