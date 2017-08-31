НХЛ. «Чикаго» ведет переговоры с Зариповым
«Чикаго» включился в борьбу за экс-форварда «Магнитки» Даниса Зарипова.
«Блэкхокс» ведут переговоры с 36-летним россиянином, дисквалифицированным на 2 года в соревнованиях под эгидой ИИХФ за допинг.
Ранее сообщалось об интересе к Зарипову со стороны «Тампы».
Нападающему разрешили играть в НХЛ, но сначала ему нужно пройти дополнительный допинг-тест.
Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?
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