Данис Зарипов: «Я очень благодарен боссам НХЛ за то, что они разрешили мне выступать в лучшей лиге мира»

Нападающий Данис Зарипов поделился впечатлениями от официального решения НХЛ, которое разрешает ему выступать лиге.

– Эмоции самые положительные. Это первая хорошая новость за прошедший месяц. Конечно, я очень благодарен боссам НХЛ за то, что они разрешили мне выступать в лучшей лиге мира. Сейчас дело за мной – подписать контракт с одной из команд и выступить достойно, показать свои лучшие качества и дать результат.

– У вас уже были контакты с клубами?

– В настоящее время после официального объявления НХЛ мы находимся в процессе обсуждения с рядом клубов. Это всё, что я могу сказать на данный момент, контактов не было.

– Вы готовы к НХЛ? Вы неоднократно говорили, что вам не нравится североамериканский стиль хоккея.

– Как профессионал я готов попробовать что-то новое, бросить себе новый вызов. К тому же человек ко всему привыкает. Постараюсь как можно быстрее перестроиться и проявить себя.

– Решение НХЛ не отменяет судебных разбирательств?

– Безусловно. Я не опущу руки в разбирательстве в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

– Правда, что вы общались с руководством НХЛ?

– Да, это так. Мы хорошо пообщались. Возможно, этот разговор повлиял на решение.

– У вас есть предпочтения по клубам?

– Нет разницы. Главное – чтобы мне доверяли, – сказал Зарипов.

Зарипову разрешили играть в НХЛ