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    Данис Зарипов: «Я очень благодарен боссам НХЛ за то, что они разрешили мне выступать в лучшей лиге мира»

    Теги Данис Зарипов НХЛ

    Нападающий Данис Зарипов поделился впечатлениями от официального решения НХЛ, которое разрешает ему выступать лиге.

    – Эмоции самые положительные. Это первая хорошая новость за прошедший месяц. Конечно, я очень благодарен боссам НХЛ за то, что они разрешили мне выступать в лучшей лиге мира. Сейчас дело за мной – подписать контракт с одной из команд и выступить достойно, показать свои лучшие качества и дать результат.

    – У вас уже были контакты с клубами?

    – В настоящее время после официального объявления НХЛ мы находимся в процессе обсуждения с рядом клубов. Это всё, что я могу сказать на данный момент, контактов не было.

    – Вы готовы к НХЛ? Вы неоднократно говорили, что вам не нравится североамериканский стиль хоккея.

    – Как профессионал я готов попробовать что-то новое, бросить себе новый вызов. К тому же человек ко всему привыкает. Постараюсь как можно быстрее перестроиться и проявить себя.

    – Решение НХЛ не отменяет судебных разбирательств?

    – Безусловно. Я не опущу руки в разбирательстве в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    – Правда, что вы общались с руководством НХЛ?

    – Да, это так. Мы хорошо пообщались. Возможно, этот разговор повлиял на решение.

    – У вас есть предпочтения по клубам?

    – Нет разницы. Главное – чтобы мне доверяли, – сказал Зарипов.

    Зарипову разрешили играть в НХЛ

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