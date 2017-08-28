Переход форварда «Детройта» Атанасиу в клуб КХЛ может состояться в ближайшие дни

Шуми Бабаев, представитель нападающего «Детройта» Андреаса Атанасиу, заявил, что хоккеист в ближайшие дни может подписать контракт с клубом .

«Атанасиу может провести следующий сезон в одном из клубов КХЛ. Переход может состояться в ближайшие дни. Не буду раскрывать, какой именно клуб может подписать Атанасиу, но могу заверить, что это будет команда с приставкой «топ».

Сейчас вопрос заключается в том, готов ли Андреас к переезду в Россию и будет ли у него достаточное время игровой практики в новом клубе.

Возможный уход хоккеиста связан с зарплатной ведомостью и в случае, если клуб не сможет освободить место под Андреаса, то нападающий перейдет в КХЛ», – заявил Бабаев.

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