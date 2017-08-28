Защитник «Ак Барса» Марков сделал 5 голевых передач в первых 3 матчах в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков сделал пять голевых передач в трех стартовых матчах регулярного чемпионата .

Сегодня в игре с «Амуром» (2:1) Марков отметился одной передачей. Также один пас один сделал в матче с «Куньлунем» (4:2). В игре с «Адмиралом» (4:1) защитник три раза ассистировал партнерам.

В межсезонье Марков вернулся в Россию из НХЛ и проводит первый сезон в КХЛ.