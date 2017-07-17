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    Мозякин получил в подарок от ММК именную золотую клюшку

    Теги Металлург Мг Виктор Рашников Сергей Мозякин фото КХЛ

    На церемонии чествования хоккеистов магнитогорского «Металлурга», которым были вручены серебряные медали чемпионата России, капитан команды Сергей Мозякин получил именную золотую клюшку от спонсора клуба – Магнитогорского металлургического комбината.

    Клюшка является точной копией настоящей игровой клюшки Мозякина, на ней имеется памятная надпись, а вдоль черенка – отметки о первом, а далее о каждом сотом набранном очке Сергея (дата и команда-соперник), вплоть до тысячного.

    В минувшем сезоне Мозякин первым в отечественном хоккее достиг отметки в 1000 набранных очков.

    Также он улучшил рекорд Бориса Михайлова, став лучшим снайпером в отечественных первенствах.

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