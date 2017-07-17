Мозякин получил в подарок от ММК именную золотую клюшку

На церемонии чествования хоккеистов магнитогорского «Металлурга», которым были вручены серебряные медали чемпионата России, капитан команды получил именную золотую клюшку от спонсора клуба – Магнитогорского металлургического комбината.

Клюшка является точной копией настоящей игровой клюшки Мозякина, на ней имеется памятная надпись, а вдоль черенка – отметки о первом, а далее о каждом сотом набранном очке Сергея (дата и команда-соперник), вплоть до тысячного.

В минувшем сезоне Мозякин первым в отечественном хоккее достиг отметки в 1000 набранных очков.

Также он улучшил рекорд Бориса Михайлова, став лучшим снайпером в отечественных первенствах.