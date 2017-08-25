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    Домашние матчи «Ак Барса» будут транслироваться в HD-качестве

    Теги Ак Барс телевидение КХЛ Матч ТВ

    «Ак Барсу» удалось договориться с «Матч ТВ» о съемке домашних матчей клуба оборудованием телеканала.

    Теперь трансляции из «Татнефть-арены» будут вестись в HD-качестве, также транслировать все домашние матчи сезона будет местный телеканал ТНВ.

    Схема сделки выглядит так: КХЛ заключает договор с «Матч ТВ» на передачу прав на все матчи «Ак Барса» с условием производства домашних матчей и обязательной передачей картинки ТНВ.

    «Матч ТВ», в свою очередь, подписывает контракт с клубом на оплату услуг. А «Ак Барс» бесплатно передает права на трансляции ТНВ.

    Сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов рублей.

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