Домашние матчи «Ак Барса» будут транслироваться в HD-качестве

удалось договориться с «Матч ТВ» о съемке домашних матчей клуба оборудованием телеканала.

Теперь трансляции из «Татнефть-арены» будут вестись в HD-качестве, также транслировать все домашние матчи сезона будет местный телеканал ТНВ.

Схема сделки выглядит так: заключает договор с «Матч ТВ» на передачу прав на все матчи с условием производства домашних матчей и обязательной передачей картинки ТНВ.

, в свою очередь, подписывает контракт с клубом на оплату услуг. А бесплатно передает права на трансляции ТНВ.

Сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов рублей.