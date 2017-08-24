«Нефтехимик» – «Адмирал». Матч посетили 1523 зрителя – это антирекорд клуба в КХЛ
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома обыграл «Адмирал» (3:2).
Посмотреть эту встречу на арену в Нижнекамске пришли 1523 зрителя, что является антирекордом посещаемости клуба в истории КХЛ.
Добавим, что первый матч «Нефтехимика» в этом сезоне против «Амура» посетили 2534 зрителя.
Ледовый дворец «Нефтехимик» способен вместить 5500 болельщиков.
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