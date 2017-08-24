Букмекерская контора «Фонбет» стала партнером КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Стороны подписали соглашение о реализации совместных инициатив. Документ призван определять дальнейшие действия партнеров в рамках сотрудничества, направленные на популяризацию хоккея и повышение интереса к нему.

«В юбилейном 10-м сезоне КХЛ компания «Фонбет» присоединилась к дружной семье партнеров Лиги. Мы рады сотрудничеству с одной из крупнейших в России букмекерских контор, имеющей опыт взаимодействия с российскими и международными спортивными турнирами.

В соответствии с законом букмекеры осуществляют целевые отчисления на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта, то есть принимают непосредственное участие в развитии спорта в стране.

Надеюсь, что совместно мы также сможем сделать значительный вклад в формирование ответственного отношения к участию в азартных играх», – сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что заключение этого соглашения означает, что клубы КХЛ теперь не могут иметь спонсорские контракты с другими букмекерами.