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    Букмекерская контора «Фонбет» стала партнером КХЛ

    Теги бизнес Дмитрий Чернышенко КХЛ

    Букмекерская контора «Фонбет» стала партнером КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги. 

    Стороны подписали соглашение о реализации совместных инициатив. Документ призван определять дальнейшие действия партнеров в рамках сотрудничества, направленные на популяризацию хоккея и повышение интереса к нему.

    «В юбилейном 10-м сезоне КХЛ компания «Фонбет» присоединилась к дружной семье партнеров Лиги. Мы рады сотрудничеству с одной из крупнейших в России букмекерских контор, имеющей опыт взаимодействия с российскими и международными спортивными турнирами.

    В соответствии с законом букмекеры осуществляют целевые отчисления на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта, то есть принимают непосредственное участие в развитии спорта в стране.

    Надеюсь, что совместно мы также сможем сделать значительный вклад в формирование ответственного отношения к участию в азартных играх», – сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. 

    Отметим, что заключение этого соглашения означает, что клубы КХЛ теперь не могут иметь спонсорские контракты с другими букмекерами. 

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