«Магнитка» – «Автомобилист». Магнитогорцы пропустили 4 шайбы в 3-м периоде и проиграли матч

Магнитогорский «Металлург» проиграл «Автомобилисту» (2:5) в матче регулярного чемпионата .

Перед третьим периодом магнитогорцы выигрывали 2:1, но в третьем отрезке игры пропустили четыре шайбы подряд.

В третьем периоде перебросал соперника со счетом 17:6. Ворота «Магнитки» защищал Василий Кошечкин, который в этой игре отразил 36 бросков из 40.

Также отметим, что команды на двоих провели 69 силовых приемов.