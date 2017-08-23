«Магнитка» – «Автомобилист». Магнитогорцы пропустили 4 шайбы в 3-м периоде и проиграли матч
Магнитогорский «Металлург» проиграл «Автомобилисту» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Перед третьим периодом магнитогорцы выигрывали 2:1, но в третьем отрезке игры пропустили четыре шайбы подряд.
В третьем периоде «Автомобилист» перебросал соперника со счетом 17:6. Ворота «Магнитки» защищал Василий Кошечкин, который в этой игре отразил 36 бросков из 40.
Также отметим, что команды на двоих провели 69 силовых приемов.
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