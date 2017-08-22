НХЛ. Зеттерберг намерен вернуться в Швецию до окончания действия контракта с «Детройтом»

Нападающий «Детройта» Хенрик Зеттерберг намерен вернуться в Швецию до окончания срока действия его контракта.

Форвард заявил, что, вероятно, не станет доигрывать до окончания срока действия соглашения с клубом НХЛ. Одной из причин он назвал желание вернуться в Швецию.

«Единственная причина, по которой мы подписали такой долгий контракт еще в 2009 году, – потолок зарплат. Это довольно очевидно, все пытались обмануть систему. На самом деле, я думаю, у меня осталось два года в «Детройте». Я не думаю, что буду играть в сезоне-2020/21», – сказал Зеттерберг в интервью Sundsvall Tidning.

Контракт Зеттерберга с «Детройтом» рассчитан до конца сезона-2020/21. Форвард подписал 12-летнее соглашение в 2009 году на 73 миллиона долларов.

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.