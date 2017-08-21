Олег Знарок: «Думаете, мы на 100% были уверены, что выиграем? Мы же с сильной командой играли»

Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги матча за Кубок Открытия с ЦСКА (4:2).

– Первая игра – сложная, волнение в любом случае присутствовало.

Мы совершали ошибки, но хорошо, что выиграли. Спасибо болельщикам, что собрались.

- Капитаны победивших команд долгое время не брали в руки трофей. Вы обсуждали это в команде?

– Вы думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем? Мы же с сильной командой играли. Так что обсуждений не было, – сказал Знарок.

СКА и ЦСКА оставили в запасе 16 классных игроков. Могут себе позволить