Евгений Кузнецов: «Когда сыграю первый официальный матч в свитере СКА, тогда он и станет родным»

Форвард Евгений Кузнецов прокомментировал свое появление в чуть видоизмененном свитере СКА во время благотворительного матча в Санкт-Петербурге.

«Стал ли свитер СКА родным? Когда сыграю первый официальный матч, тогда и станет родным. Но таким, как челябинский, все равно никогда не станет. Там мой дом, где я вырос.

Конечно, такие благотворительные акции важны, особенно детям. Спасибо болельщикам, что пришли. Всегда приятно поиграть с ветеранами и легендами хоккея. В Вашингтон собираюсь уезжать через неделю.

В понедельник матч открытия будет в , интересная игра. А то лето какое-то грустное было, немного было спорта, который мне нравится. Хотелось бы дома посмотреть хоккей, но «Трактор» на выезде начинает. А сюда, в Петербург, нет возможности приехать, жить негде. СКА и — два топ-клуба с сильнейшим подбором игроков, то же самое, как в футболе ЦСКА — «Спартак» или «Зенит» — «Спартак». Такие игры всегда хочется смотреть.

На футбольном дерби мне больше фанаты понравились, ни разу не был на русском футболе, имею в виду на московском дерби. Хотел посмотреть, как все это происходит. Отличается от американского футбола, фанаты тоже по-другому болеют. Мне всегда наша стихия больше нравится», — сказал Кузнецов.