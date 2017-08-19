Двух игроков сборной Украины подозревают в попытке сдачи матча ЧМ-2017 против Южной Кореи

Два игрока сборной Украины – вратарь и защитник Владимир Варивода – участвовали в попытке сдачи матча чемпионата мира в первом дивизионе против сборной Южной Кореи (1:2 Б), сообщает «Обозреватель».

«Оба хоккеиста пообещали, что вернут 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижении командой фиксированного результата – в случае, если сборная Украины не проигрывает команде Южной Кореи с разницей в две и более шайбы», – говорится в сообщении, к которому приложены расписки игроков.

По информации издания, одним из организаторов данной схемы является бывший главный тренер харьковского «Витязя» Алексей Лазаренко.

Решение по сложившейся ситуации Федерация хоккея Украины должна принять на своем заседании 21 августа.

Отметим, что для сборной Украины результат матча не имел турнирного значения. Сборная Южной Кореи благодаря этой победе впервые в своей истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира.