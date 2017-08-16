Алексей Марченко: «Решение вернуться в ЦСКА далось тяжело»
Защитник Алексей Марченко прокомментировал свое возвращение из НХЛ в ЦСКА.
«Рад вернуться. Родная команда. Здесь был мой первый опыт в КХЛ. В этой раздевалке выигрывали Кубок Харламова.
Решение далось тяжело. Мы думали, взвешивали, в итоге приняли такое решение. ЦСКА – мой родной клуб, я его воспитанник.
Много знакомых ребят, знаком и с тренерами. Жду как можно больше побед и радости болельщиков», – сказал Марченко.
Ранее «Торонто» выставил игрока на драфт отказов.
По ходу минувшего сезона 25-летний хоккеист перешел из «Детройта» в «Торонто». Суммарно в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (1+7) очков.
Статистику его выступлений можно увидеть здесь.
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