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    Алексей Марченко: «Решение вернуться в ЦСКА далось тяжело»

    Теги ЦСКА НХЛ КХЛ Алексей Марченко

    Защитник Алексей Марченко прокомментировал свое возвращение из НХЛ в ЦСКА.

    «Рад вернуться. Родная команда. Здесь был мой первый опыт в КХЛ. В этой раздевалке выигрывали Кубок Харламова.

    Решение далось тяжело. Мы думали, взвешивали, в итоге приняли такое решение. ЦСКА – мой родной клуб, я его воспитанник.

    Много знакомых ребят, знаком и с тренерами. Жду как можно больше побед и радости болельщиков», – сказал Марченко.

    Ранее «Торонто» выставил игрока на драфт отказов.

    По ходу минувшего сезона 25-летний хоккеист перешел из «Детройта» в «Торонто». Суммарно в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (1+7) очков.

    Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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