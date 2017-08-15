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    ЦСКА одержал победу в 6-м контрольном матче подряд с общим счетом 24:3

    Теги ЦСКА КХЛ

    ЦСКА переиграл «Спартак» (3:0) в первом матче Кубка мэра Москвы.

    Для армейцев эта победа стала шестой подряд в межсезонье, общий счет игр – 24:3. Таким образом, московский клуб выиграл 100 процентов встреч этим летом.

    Ранее ЦСКА дважды победил «Сибирь» (4:0 и 5:2), «Серветт» (3:0), «Лозанну» (8:1) и «Лангнау» (1:0).

    17 августа команда Игоря Никитина сыграет против «Витязя».

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