Китайский «Куньлунь» может провести домашние матчи МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар Юниор» сообщила, что клуб может проводить домашние матчи регулярного чемпионата в Санкт-Петербурге или Риге.

«Поскольку наша команда будет играть в Западной конференции, то остальным клубам будет накладно постоянно летать к нам, поэтому мы очень серьезно рассматриваем вопрос о проведении домашних матчей ближе к Москве.

Рассматриваются варианты проведения домашних матчей в Риге и Санкт- Петербурге.

В Риге есть арена, где играет ХК «Рига», и другая, расположенная рядом с аэропортом. В Санкт-Петербурге рассматриваются два дворца, один из которых — «Юбилейный», — сообщили в пресс-службе клуба.

Матчи плей-офф МХЛ команда может провести в Пекине.