Китайский «Куньлунь» может провести домашние матчи МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге
Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар Юниор» сообщила, что клуб может проводить домашние матчи регулярного чемпионата МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге.
«Поскольку наша команда будет играть в Западной конференции, то остальным клубам будет накладно постоянно летать к нам, поэтому мы очень серьезно рассматриваем вопрос о проведении домашних матчей ближе к Москве.
Рассматриваются варианты проведения домашних матчей в Риге и Санкт- Петербурге.
В Риге есть арена, где играет ХК «Рига», и другая, расположенная рядом с аэропортом. В Санкт-Петербурге рассматриваются два дворца, один из которых — «Юбилейный», — сообщили в пресс-службе клуба.
Матчи плей-офф МХЛ команда может провести в Пекине.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.