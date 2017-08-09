Павел Дацюк об игроках НХЛ на Олимпиаде: «Шанс есть, дверь еще не закрыта»

Форвард СКА Павел Дацюк считает, что в вопросе участия игроков из НХЛ в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане еще не поставлена точка.

– Скажите четко: у вас есть цель поехать в Пхенчхан?

– Думаю, у многих такие цели. Конечно, хочу попасть на Олимпиаду. Будут там игроки НХЛ или нет – без разницы. Хочу играть в Пхенчхане и биться за золотые медали.

– Вот вы говорите, что без разницы, будут ли хоккеисты НХЛ в Пхенчхане. Но неужели Олимпиада не просядет по качеству игры?

– А какой смысл говорить о том, что еще не случилось на 100 процентов? Лишний раз только воздух сотрясать.

– Вы думаете, есть шанс?

– Многие хоккеисты НХЛ считают, что они еще могут попасть в Пхенчхан. Конечно, Олимпиада будет выше по уровню и зрелищнее с энхаэловцами.

– Изменить расписание НХЛ уже нельзя, все арены спланировали графики, не отменить «Матч звезд» в январе. Вы намекаете на то, что каждый клуб сможет отпустить одну-двух звезд в Пхенчхан?

– С одной стороны нет большого желания рассуждать, кого там отпустят. Ну не мое это. С другой – надо подождать какое-то время, и все прояснится. Повторяю, шанс есть – и дверь еще не закрыта. Думаю, стороны смогут договориться. Но это произойдет поближе к Новому году, – считает Дацюк.