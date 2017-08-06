Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился мыслями о возможности продолжить карьеру в .

«Хочу ли я через год уехать в НХЛ? Вопрос в тупик. Не знаю. Честно говорю, не знаю. Давайте про сборную лучше. Мечта играть в НХЛ есть. Мне тоже хочется там играть, но надо все вовремя делать. Ехать в НХЛ уже окрепшим. Посмотрим.

В последнее время часто думаю об этой ситуации. Конечно, не как в 30 лет. У меня сейчас другая ситуация. Честно, пока не знаю. Посмотрим.

Сейчас, конечно, слежу за «Миннесотой». В инстаграме на них подписан, новости читаю. После молодежного чемпионата мира представители «Миннесоты» с агентом моим общались. Сейчас вообще ничего не пишут и не звонят.

После чемпионата мира в Германии общались в последний раз. Генменеджер «Миннесоты» приезжал на мировое первенство. Но лично я ни с кем не говорил. Они говорили приезжать к ним, хотели все показать. Но времени летом на это не было. Интересно было, конечно», – сказал Капризов.