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    Кирилл Капризов: «Есть мечта играть в НХЛ, но туда надо ехать окрепшим»

    Теги ЦСКА Миннесота НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Кирилл Капризов

    Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился мыслями о возможности продолжить карьеру в НХЛ.

    «Хочу ли я через год уехать в НХЛ? Вопрос в тупик. Не знаю. Честно говорю, не знаю. Давайте про сборную лучше. Мечта играть в НХЛ есть. Мне тоже хочется там играть, но надо все вовремя делать. Ехать в НХЛ уже окрепшим. Посмотрим.

    В последнее время часто думаю об этой ситуации. Конечно, не как Вадим Шипачев в 30 лет. У меня сейчас другая ситуация. Честно, пока не знаю. Посмотрим.

    Сейчас, конечно, слежу за «Миннесотой». В инстаграме на них подписан, новости читаю. После молодежного чемпионата мира представители «Миннесоты» с агентом моим общались. Сейчас вообще ничего не пишут и не звонят.

    После чемпионата мира в Германии общались в последний раз. Генменеджер «Миннесоты» приезжал на мировое первенство. Но лично я ни с кем не говорил. Они говорили приезжать к ним, хотели все показать. Но времени летом на это не было. Интересно было, конечно», – сказал Капризов.

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