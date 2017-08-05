Защитник Эрик Гудбрэнсон примет участие в ЛГБТ-параде.

«Хоккейное сообщество всегда было закрытым. Всем должно быть комфортно там, где они находятся.

В спорте не должно быть дискриминации на основе пола, сексуальной ориентации или расы, это абсолютно неправильно.

В хоккейном сообществе нет никаких предубеждений. Пойти и поддержать ЛГБТ-сообщество – это нормально», – заявил хоккеист.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.