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    НХЛ. Защитник «Ванкувера» Гудбрэнсон примет участие в ЛГБТ-параде

    Теги светская хроника Ванкувер НХЛ Эрик Гудбрэнсон ЛГБТ

    Защитник «Ванкувера» Эрик Гудбрэнсон примет участие в ЛГБТ-параде.

    «Хоккейное сообщество всегда было закрытым. Всем должно быть комфортно там, где они находятся.

    В спорте не должно быть дискриминации на основе пола, сексуальной ориентации или расы, это абсолютно неправильно.

    В хоккейном сообществе нет никаких предубеждений. Пойти и поддержать ЛГБТ-сообщество – это нормально», – заявил хоккеист.

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

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