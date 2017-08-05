Жердев находится на просмотре в «Нефтехимике»

32-летний нападающий Николай Жердев заключил просмотровый контракт с «Нефтехимиком».

«Николай Жердев находится на просмотровом контракте в «Нефтехимике». Напомню, что этот хоккеист набрал 29 очков за в прошлом регулярном чемпионате. Всем известен потенциал Жердева.

Следующую неделю Николай посвятит физической подготовке, так как он пропустил предсезонные сборы. На турнире в Астане он не сыграет, будет заниматься по индивидуальному плану с тренером. Пожелаем ему удачи», — сообщил главный тренер команды .

Подробную статистику выступлений Жердева вы можете посмотреть здесь.