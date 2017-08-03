Новичок «Коламбуса» форвард Артемий Панарин прокомментировал свой переход из .

«Радует, что меня обменяли не за плохую игру. Такое бывает в . Это бизнес с жесткими рамками. Выстроена структура, под которую надо подстроиться. Но если ты хороший хоккеист, то деньги под тебя найдут.

больше играет в силовой хоккей, чем «Чикаго». Нам было сложно — они быстрые, физически развитые ребята. Чем-то напомнило времена «Витязя», когда мы при Назарове тоже играли в силовом стиле. А я там как муха бился об людей. И мне было больнее, чем им.

Не думаю, что ко мне в «Коламбусе» приставят человека. Понемногу подтягиваю английский. Вообще пока не готов к интервью на свободном языке. Но в этом сезоне гораздо серьезнее возьмусь за учебу. Английский открывает тебе больше возможностей в жизни.

Никакой проблемы в обмене в «Коламбус» для меня нет. Наоборот, хочу еще больше тренироваться. Такие моменты закаляют и дают толчок в развитии», — сказал Панарин.