Сумма ущерба «Автомобилиста» после кражи экипировки в Нижнем Новгороде составила 900 тысяч рублей

Директор клуба Максим Рябков прокомментировал ситуацию с кражей экипировки хоккеистов команды в Нижнем Новгороде.

Рябков рассказал, что сумма ущерба составила почти 900 тысяч рублей.

«Ситуация с формой разрешилась. У нас есть достаточно большой список того, что у нас было похищено. Мы его официально оформили и приложили его к заявлению в нижегородскую полицию.

Материальный ущерб серьезный. Но единственным по-настоящему критичным моментом была кража коньков», – заявил Рябков.

Руководитель клуба пояснил, что коньки для хоккеистов, особенно спецзаказные пары самых крупных игроков с большим размером ноги, просто купить в магазине нельзя.

В «Автомобилисте» оперативно отреагировали на подобные форс-мажорные обстоятельства, и один из сотрудников клуба уже сегодня утром доставил всю самую необходимую экипировку в Нижний Новгород.

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