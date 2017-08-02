Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сумма ущерба «Автомобилиста» после кражи экипировки в Нижнем Новгороде составила 900 тысяч рублей

    Теги Автомобилист КХЛ Максим Рябков

    Директор клуба «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал ситуацию с кражей экипировки хоккеистов команды в Нижнем Новгороде.

    Рябков рассказал, что сумма ущерба составила почти 900 тысяч рублей.

    «Ситуация с формой разрешилась. У нас есть достаточно большой список того, что у нас было похищено. Мы его официально оформили и приложили его к заявлению в нижегородскую полицию.

    Материальный ущерб серьезный. Но единственным по-настоящему критичным моментом была кража коньков», – заявил Рябков.

    Руководитель клуба пояснил, что коньки для хоккеистов, особенно спецзаказные пары самых крупных игроков с большим размером ноги, просто купить в магазине нельзя.

    В «Автомобилисте» оперативно отреагировали на подобные форс-мажорные обстоятельства, и один из сотрудников клуба уже сегодня утром доставил всю самую необходимую экипировку в Нижний Новгород.

    Полиция расследует кражу вещей у хоккеистов «Автомобилиста» в Нижнем Новгороде

    Из раздевалки «Автомобилиста» украли 35 новых клюшек

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться