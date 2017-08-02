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    ЦСКА продаст 2200-2300 абонементов к началу сезона

    Теги ЦСКА контрольные матчи болельщики Антон Бурдасов КХЛ Роман Любимов Артем Сергеев Михаил Григоренко Константин Окулов Игорь Есмантович Кирилл Капризов Кирилл Воробьев Ларс Юханссон

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил действия команды в двух контрольных матчах с «Сибирью» (4:0, 5:2).

    – Ваши впечатления от первых контрольных матчей?

    – Очень хорошие игры. Не понравился лед, особенно в первом матче. В первом матче – плохой, шершавый, что, в общем, не удивительно для такой жары. Во втором – более или менее. Но для начала предсезонки, где главная задача – укреплять физические кондиции, это приемлемо. Так что провели две полезные игры.

    – Показалось, что уже сейчас тренерам удалось найти правильную «химию» в звеньях…

    – Уже прослеживается определенная химия между игроками, которая должна сложиться к началу сезона. Это радует. Скажу так: видны позитивные моменты.

    – Дебют вратаря Ларса Юханссона вышел смазанным. В первом матче Илья Сорокин отыграл насухо. А его шведский сменщик пропустил две необязательные шайбы после бросков с дальней дистанции…

    – Я не стал бы предъявлять вратарю претензии. Первый гол – очень точный и сильный бросок в девятку, второй – бросок в одно касание. А в остальном Юханссон отработал прилично. Его игрой, дебютом я доволен.

    – Но куда больше удивил, причем приятно другой новичок команды – Антон Бурдасов, отметив премьеру в ЦСКА дублем.

    – Не хотелось бы сейчас кого-то хвалить. Рано еще. Все наши новички – в рабочем состоянии, прониклись серьезными задачами, поставленными перед командой. В том числе и Бурдасов. Ждем от них соответствующей игры в чемпионате.

    – Самый яркий молодой игрок КХЛ Кирилл Капризов пока не открыл счет голам в ЦСКА, а его партнер по тройке во втором матче с «Сибирью» Константин Окулов забросил две шайбы, плюс одну – в первой игре.

    – Кирилл готовится. На него свалилась приличная нагрузка. На этой предсезонке мы предложили игрокам больше физики, чем раньше. Пока я не говорил с врачами о том, как Капризов с ней справляется. Но думаю, все идет нормально. Не вижу повода паниковать – мол, не оправдает связанных с ним надежд.

    – Три парня пришли в ЦСКА из НХЛ – Роман Любимов и Михаил Григоренко вернулись в родные пенаты, а Никита Нестеров впервые сыграл в красно-синей форме. Их состоянием довольны?

    – Я очень ими доволен. Невооруженным глазом виден, заметен запас мастерства и прочности у этих ребят. Они нам помогут.

    – Игровой стиль команды по сравнению с прошлым сезоном изменился?

    – Изменился. Вы же сами видите. Во втором матче всего три вброса шайбы в зону соперника – два у защитника Кирилла Воробьева и один у Артема Сергеева. А наши нападающие стараются пересекать синюю линию через пас.

    – Не слишком ли длинная у команды скамейка? Как тренерам распорядиться таким богатством?

    – Это не тот случай, когда лучше меньше да лучше. Не вижу в длинной скамейке какой-то проблемы. Ребят высокая конкуренция только подстегнет.

    – Не удивил такой наплыв болельщиков в первом матче?

    – Вы удивились, а мы – нет. Лично я предполагал, что соберем около трех тысяч зрителей. Во дворце идет ремонт, верхотура трибун – в лесах. Сначала не хотели пускать зрителей на первый матч из соображений безопасности. Но все-таки пошли им навстречу, поэтому часть лесов пришлось снять. Теперь их вновь поставим, чтобы завершить работы.

    – К слову, как идет продажа абонементов на сезон? Какие цены установите на билеты?

    – Я читаю в социальных сетях мнения болельщиков на эту больную тему. Скажу, что мы увеличили продажный ассортимент билетов, где есть разные варианты цен – экономичный и более дорогой. На сегодняшний день получили заявки на 500 сезонных абонементов. Думаю, к началу чемпионата реализуем где-то 2200-2300, – заявил Есмантович.

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