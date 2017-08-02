Кубок губернатора НО. «Автомобилист» сыграет с «Кузней», «Торпедо» против «Ак Барса»
В Нижнем Новгороде продолжается Кубок губернатора Нижегородской области.
Кубок губернатора Нижегородской области
Металлург Нк – Автомобилист – 15.00
Торпедо – Ак Барс – 19.00
Положение команд: Спартак – 3 очка (1 матч), Салават Юлаев – 3 (1), Ак Барс – 2 (1), Автомобилист – 1 (1), Торпедо – 0 (1), Металлург Нк – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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