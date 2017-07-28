Защитник Андрей Марков прокомментировал свой уход из «Монреаля».

«Я даже в день собственной свадьбы не нервничал так, как сегодня. Сегодня мне пришлось принять очень сложное решение — в следующем сезоне меня в не будет. Я с огромной гордостью носил свитер «Канадиенс» на протяжении последних 16 лет. Каждый день на протяжении этого срока я чувствовал, как мне повезло стать частью этой великой хоккейной организации — лучшей за всю историю нашей игры. Я всегда мечтал выиграть Кубок Стэнли и привезти его в Монреаль. Даже представить не могу, какие это были бы ощущения.

Но теперь наступило время двигаться дальше, и я жду следующего вызова. Мне будет очень грустно отсюда уезжать. Но не зря говорят: когда закрывается одна дверь, открываются другие.

Чтобы сделка состоялась, нужны двое. Но я взрослый человек и уважаю решение, принятое клубом. Да, вначале я просил двухлетний контракт. Мне хотелось ясности и стабильности на обозримый срок как для своей семьи, так и для себя самого. Но к концу переговоров ради того, чтобы остаться в «Монреале», я уже был готов и на однолетний договор.

В детали вдаваться не буду, но договориться не получилось, и мы имеем то, что имеем. Не предполагал, что сам переговорный процесс будет для меня таким нервным. Я волновался и до 1 июля, и в сам этот день, и после него — тоже.

Я беседовал с другими клубами, и варианты в у меня были. Но, честно говоря, не представляю себя в свитере другого энхаэловского клуба, кроме «Канадиенс». Это одна из причин, по которым я принял решение вернуться в Россию и выступать в КХЛ. Другая причина в том, что перевозить всю семью в другой североамериканский город на один год было бы для всех слишком трудным испытанием.

Я не закрываю дверь ни для возможности вернуться в «Монреаль», ни для НХЛ в целом», — сказал Марков.

Ранее сообщалось, что 38-летний россиянин подпишет контракт с «Ак Барсом».