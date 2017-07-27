Марков перейдет в «Ак Барс»
Защитник Андрей Марков подпишет контракт с «Ак Барсом», сообщает «Чемпионат».
На сегодняшней пресс-конференции в Монреале россиянин объявил о том, что будет играть в КХЛ.
Ранее «Монреаль» официально объявил об уходе россиянина из команды. За «Канадиенс» 38-летний хоккеист играл с 2000 года.
В прошлом сезоне на счету Маркова 36 (6+30) очков в 62 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+18».
Всего НХЛ он провел 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка.
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