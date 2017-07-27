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    Андрей Марков в следующем сезоне будет играть в КХЛ

    Теги переходы Монреаль Андрей Марков НХЛ КХЛ

    Защитник Андрей Марков продолжит карьеру в КХЛ.

    «Я принял решение вернуться в Россию и играть в КХЛ», – заявил Марков.

    Ранее «Монреаль» официально объявил об уходе россиянина из команды. За «Канадиенс» 38-летний хоккеист играл с 2000 года.

    В прошлом сезоне на счету Маркова 36 (6+30) очков в 62 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+18».

    Всего НХЛ он провел 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка.

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