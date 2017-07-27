Андрей Марков в следующем сезоне будет играть в КХЛ

Защитник Андрей Марков продолжит карьеру в .

«Я принял решение вернуться в Россию и играть в КХЛ», – заявил Марков.

Ранее официально объявил об уходе россиянина из команды. За «Канадиенс» 38-летний хоккеист играл с 2000 года.

В прошлом сезоне на счету Маркова 36 (6+30) очков в 62 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+18».

Всего НХЛ он провел 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка.