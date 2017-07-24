«Авангард» подписал контракт с Петерссоном на год

Шведский нападающий Андре Петерссон подписал однолетний контракт с .

26-летний форвард последние три сезона играл в «Сочи». Регулярный чемпионат-2015/16 стал лучшим для шведа: в 45 матчах он набрал 44 (22+22) очка.

В прошлом сезоне Петерссон забил 14 голов и отдал 15 голов в 39 матчах.

Теперь в составе «Авангарда» пять шведов: помимо Петерссона это защитники Юнас Анелев и Эрик Густафссон, а также форварды Деннис Эверберг и Юхан Сундстрем.

Еще одним легионером является чешский вратарь Доминик Фурх.