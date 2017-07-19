Форвард Никита Кучеров заявил, что в начале прошлого сезона у него сложилось отличное взаимопонимание с нападающими и Владиславом Наместниковым.

«У нас только-только создалось звено, в котором играли я, и Стэмкос. Было решено, что мы проведем вместе 10 матчей. И вот в девятом Стивен получил травму.

А ведь мы очень хорошо играли. Наладили взаимодействие. Это были мои лучшие девять матчей за все четыре года в . Я очень сильно расстроился. Потом тренеры начали менять состав, переводить меня из звена в звено. Партнеры были как в калейдоскопе. Это было непросто.

Стивен, я и Влад находились на одной волне. Мы думали одинаково. Не надо было что-то друг другу объяснять, кто где будет на площадке», – сказал Кучеров.