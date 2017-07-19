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    Никита Кучеров: «Со Стэмкосом и Наместниковым я провел лучшие девять матчей за все четыре года в НХЛ»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Владислав Наместников

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров заявил, что в начале прошлого сезона у него сложилось отличное взаимопонимание с нападающими Стивеном Стэмкосом и Владиславом Наместниковым.

    «У нас только-только создалось звено, в котором играли я, Владислав Наместников и Стэмкос. Было решено, что мы проведем вместе 10 матчей. И вот в девятом Стивен получил травму.

    А ведь мы очень хорошо играли. Наладили взаимодействие. Это были мои лучшие девять матчей за все четыре года в НХЛ. Я очень сильно расстроился. Потом тренеры начали менять состав, переводить меня из звена в звено. Партнеры были как в калейдоскопе. Это было непросто.

    Стивен, я и Влад находились на одной волне. Мы думали одинаково. Не надо было что-то друг другу объяснять, кто где будет на площадке», – сказал Кучеров.

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