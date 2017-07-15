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    Генменеджер «Далласа»: «Радулов – это смесь Дацюка и Федорова»

    Теги Даллас Павел Дацюк Александр Радулов Сергей Федоров НХЛ Джим Нилл

    Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл поделился мнением о нападающем Александре Радулове

    «Радулов – один из лучших российских игроков за последние 7-8 лет. Он набирал больше всех очков в КХЛ, становился чемпионом. Я видел его, начиная с 16 лет. Это типичный российский хоккеист, которого характеризует высокий уровень мастерства, понимание и чувство игры. Кроме того, русские игроки очень сильны, это связано с ментальной и физической подготовкой, дисциплиной. Так их учат. 

    Он очень силен при игре с шайбой, у него низкий центр тяжести. Когда он получает шайбу, его трудно удержать. Радулов – это смесь Дацюка и Федорова. Игроки вроде Дацюка и Радулова в индивидуальной игре могут справиться с любым за счет своих навыков», – сказал Нилл.

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