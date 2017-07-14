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    НХЛ. Палат подпишет 5-летний контракт с «Тампой» на 26,5 млн долларов

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Ондржей Палат

    «Тампа» договорилась о продлении контракта с нападающим Ондржеем Палатом, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

    Соглашение будет рассчитано на пять лет, согласно которому Палат заработает 26,5 миллионов долларов. Годовой оклад хоккеиста составит 5,3 млн долларов.

    По прошлому контракту 25-летний форвард зарабатывал 3,3 млн долларов.

    В прошлом сезоне Палат провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 52 (17+35) очка при показателе полезности «+8».

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