Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов рассказал, почему решил продолжить карьеру в .

– Наслышан о том, какое предложение вам делал хоккейный клуб перед этим сезоном. Но вы все равно выбрали «Флориду». Давайте я без записи произнесу цифру, а вы скажете, правда ли это?

– Вы близки к истине.

– Впереди Олимпиада.

– Я решил воспользоваться возможностью уехать. Конечно, Игры в Корее – это очень сильный аргумент, но все равно моя мечта была поехать в НХЛ. А тут как раз поступило предложение, в котором меня даже порадовала не финансовая составляющая, а срок. Не год, когда клуб в тебе не уверен, а целых три сезона.

– Если бы было предложено годовое соглашение, остались бы?

– Несомненно. Но предложила очень комфортные условия. И у меня не было уверенности, что через сезон мне бы предложили такие же. А насчет Олимпиады я не надеюсь, что у меня еще будет шанс съездить на игры.

– То, что вы уедете за океан, стало ясно во время чемпионата мира. Вы в тот момент знали, куда именно отправитесь?

– Там была немного непонятная ситуация, я не буду скрывать, что у меня были разные предложения. Клубы сейчас называть не имеет смысла, но скажу, что я рассматривал и питерский вариант. Но в первых числах июля все было решено.

– Могли остаться в СКА?

– Я очень много размышлял на тему отъезда, много думал. В один вечер вроде бы решаю для себя, что надо уезжать, а утром снова появляются сомнения.

Кстати, и олимпийский вопрос стоял не на последнем месте. Но все-таки у меня внутри сохраняется маленькая надежда на то, что НХЛ отпустит игроков в Корею.

– На чемпионате мира мы спрашивали у вас про «Вегас». Я понимаю, что о переговорах рассказывать не совсем правильно, но была ли возможность оказаться с в одной команде? Все-таки у вас наигранная связка.

– И все-таки я не буду говорить о том, какие у меня были предложения и какие клубы проявляли интерес. Но еще до всех вариантов мы с Вадимом обсуждали возможность поиграть за океаном вместе. Еще не существовало никаких предложений, да и впервые мы это стали обсуждать в 2015 году. Да, было бы неплохо сыграть в одной команде НХЛ.

– Не получилось.

– Может, и к лучшему. Так сложилось, что мы оказались в разных командах. Но, может быть, так будет лучше для нас обоих.

– жаловался, что в Кельне вы все с Вадимом шушукаетесь, а ему не говорите о своих планах.

– Он шутил. Панарин многое знал о моих планах. Все-таки кое-что я ему рассказывал.

– И все-таки хочу узнать про тот случай два года назад, когда вы с Вадимом попытались стать свободными агентами, воспользовавшись пунктом в регламенте КХЛ.

– У нас с Шипачевым были разные ситуации. Скажу про свою. Мы выиграли Кубок Гагарина, а в НХЛ был предметный интерес ко мне со стороны одной команды. Про Олимпиаду же вообще не было ничего ясно, и я действительно хотел уехать.

Но в регламенте изменили правила, и мы становились свободными агентами только к Новому году. Я мог бы поехать в январе, но не сделал это из уважения к СКА, к болельщикам, к руководству. И решил доиграть свой контракт полностью, – сказал Дадонов.