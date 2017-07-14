Гусев подписал новый контракт со СКА на 2 года

подписал новый контракт с нападающим Никитой Гусевым, сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне Гусев набрал 71 (24+47) очко в 57 матчах регулярного чемпионата и 23 (6+17) результативных балла в 18 играх плей-офф.

В этом межсезонье в НХЛ «Тампа» обменяла 25-летнего форварда в «Вегас». Генменеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи говорил, что Гусев приедет в НХЛ не раньше чем через год.