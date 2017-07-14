Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гусев подписал новый контракт со СКА на 2 года

    Теги СКА КХЛ Вегас Никита Гусев

    СКА подписал новый контракт с нападающим Никитой Гусевым, сообщает официальный сайт клуба.

    Срок соглашения рассчитан на два года.

    В прошедшем сезоне Гусев набрал 71 (24+47) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 23 (6+17) результативных балла в 18 играх плей-офф.

    В этом межсезонье в НХЛ «Тампа» обменяла 25-летнего форварда в «Вегас». Генменеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи говорил, что Гусев приедет в НХЛ не раньше чем через год.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться