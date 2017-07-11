Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов ответил на вопросы о .

– В последние годы в хоккее появилась тенденция «нырять». Как с этим можно бороться? Нужно ли ужесточить наказания?

– С этим очень тяжело бороться. Все зависит от игроков, которые применяют такой способ. В плей-офф, в финале хороши все способы, которые влияют на результат матча, но это скверное действие.

Сложно понять, откуда исходит желание в «нырке» – от тренерского штаба или самого игрока. Касательно ужесточения мер за «дайвинг» – это не мое дело, пусть этим занимается судейская коллегия.

– Учитывая длинный перерыв на Олимпиаду и спаренные матчи в плей-офф, какой фактор будет определяющим в этом сезоне КХЛ?

– Безусловно, это подготовленность команды. Если игроки готовы на 100 процентов к решающим матчам, то уже ничто не сможет их остановить – ни долгий перерыв на Олимпиаду, ни спаренные матчи, ни усталость.



– Какова ваша личная цель на новый сезон КХЛ?

– Цель одна, самая высокая – отобрать у СКА Кубок Гагарина и поднять его над головой, – сказал нападающий.

Главный трансфер лета. Не в СКА и даже не в ЦСКА