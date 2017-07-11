Дэллман договорился с топ-клубом КХЛ, но может остаться в «Барысе»

Защитник Кевин Дэллман, выступавший последние три сезона за «Барыс», согласовал контракт с одним из российских топ-клубов .

При этом 36-летний игрок сборной Казахстана, находящийся в статусе свободного агента, еще может остаться в Астане, если предложит ему прежнюю зарплату, сообщает Шайба.kz со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

С 2012 по 2014 годы Дэллман выступал за СКА.

В прошлом сезоне в 60 матчах чемпионата КХЛ защитник набрал 33 (9+24) очка, в 10 играх плей-офф на его счету 6 результативных передач.