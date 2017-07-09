Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Андрей Зюзин: «С финского штаба в Уфе сдувают пылинки, разрешают все. Таков наш российский менталитет»

    Теги Салават Юлаев Андрей Зюзин Эркка Вестерлунд КХЛ

    Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин подверг критике работу тренерского штаба Эркки Вестерлунда. 

    – Если откровенно, то многие в Уфе в шоке. Прославленные ветераны башкирского хоккея, болельщики пока молчат, но вопросов множество. В том числе от ребят из «Салавата», которые уже вышли на лед и... ждут тренеров. Фамилии называть не буду, а то этих игроков еще и сделают крайними.

    – Что конкретно Уфу шокирует?

    – Клуб возглавил новый штаб из пяти финских тренеров, им вроде бы нужно знакомиться с новой командой и новым регионам, изучать молодежь. Никто не сомневался, что Вестерлунд и Ко прилетят еще в июне, проведут молодежный лагерь – как многие клубы КХЛ, даже не менявшие тренеров. Но по факту финны выходят на работу последними в КХЛ. Абсурд!

    Честно скажу, если бы год назад наш тренерский штаб так начал бы свою работу, в Башкирии нас просто бы «съели». А с финнов сдувают каждую пылинку, разрешают все.

    – Как это логически объяснить?

    – Наверное, нашим, российским, менталитетом. Кто бы что ни говорил, но иностранцам мы позволяем больше, чем своим людям. Это было особенно заметно до моей поездки в НХЛ, но что-то, к сожалению, сохранилось и после возвращения.

    Недавно обсуждали эту тему с Анатолием Емелиным, известным уфимским специалистом, вместе с которым два предыдущих сезона работали в штабе «Салавата» и который сейчас тоже без работы. По-доброму позавидовали новым тренерам. Им этой весной купили 12 новых и очень качественных хоккеистов, плюс дали абсолютнейший карт-бланш – и на планирование подготовки, и на селекционную политику. Что тут говорить, если главный тренер смог взять себе в штаб на хороший контракт 25-летнего сына...

    – Официально его должность звучит так – «видеотренер».

    – В прошлом сезоне за видео отвечали мы с Емелиным, штат не раздували, сыновей не привлекали (смеется). Думаю, нелепое назначение Вестерлунда-младшего говорит о том, что финские люди еще не поняли, что приехали не в деревню, а в один из самых хоккейных регионов огромной страны. Да еще в прославленный клуб – образно говоря, в башкирский «Нью-Йорк Рейнджерс», – рассказал Зюзин. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться