Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин подверг критике работу тренерского штаба Эркки Вестерлунда.

– Если откровенно, то многие в Уфе в шоке. Прославленные ветераны башкирского хоккея, болельщики пока молчат, но вопросов множество. В том числе от ребят из «Салавата», которые уже вышли на лед и... ждут тренеров. Фамилии называть не буду, а то этих игроков еще и сделают крайними.

– Что конкретно Уфу шокирует?

– Клуб возглавил новый штаб из пяти финских тренеров, им вроде бы нужно знакомиться с новой командой и новым регионам, изучать молодежь. Никто не сомневался, что Вестерлунд и Ко прилетят еще в июне, проведут молодежный лагерь – как многие клубы КХЛ, даже не менявшие тренеров. Но по факту финны выходят на работу последними в КХЛ. Абсурд!

Честно скажу, если бы год назад наш тренерский штаб так начал бы свою работу, в Башкирии нас просто бы «съели». А с финнов сдувают каждую пылинку, разрешают все.

– Как это логически объяснить?

– Наверное, нашим, российским, менталитетом. Кто бы что ни говорил, но иностранцам мы позволяем больше, чем своим людям. Это было особенно заметно до моей поездки в НХЛ, но что-то, к сожалению, сохранилось и после возвращения.

Недавно обсуждали эту тему с Анатолием Емелиным, известным уфимским специалистом, вместе с которым два предыдущих сезона работали в штабе «Салавата» и который сейчас тоже без работы. По-доброму позавидовали новым тренерам. Им этой весной купили 12 новых и очень качественных хоккеистов, плюс дали абсолютнейший карт-бланш – и на планирование подготовки, и на селекционную политику. Что тут говорить, если главный тренер смог взять себе в штаб на хороший контракт 25-летнего сына...

– Официально его должность звучит так – «видеотренер».

– В прошлом сезоне за видео отвечали мы с Емелиным, штат не раздували, сыновей не привлекали (смеется). Думаю, нелепое назначение Вестерлунда-младшего говорит о том, что финские люди еще не поняли, что приехали не в деревню, а в один из самых хоккейных регионов огромной страны. Да еще в прославленный клуб – образно говоря, в башкирский «Нью-Йорк Рейнджерс», – рассказал Зюзин.