Агент новичка «Колорадо» Наиля Якупова Игорь Ларионов заявил, что у его клиента нет конфликта с главным тренером и сборной России Олегом Знарком.

– Активно ли СКА претендовал на Якупова, владея на него правами в ? И правда ли, что у Наиля был застарелый конфликт с Олегом Знарком, когда они устроили публичные дискуссии в сборной, была ли травма у игрока?

– Нет-нет, давайте закроем вопрос. Тема давно в прошлом. Мы переговорили с Олегом, это осталось между нами. Получился нормальный деловой разговор. Нет никаких обид ни с чьей стороны. Надо двигаться вперед, мы не можем жить вчерашним днем.

Безусловно, у СКА был интерес к Наилю, и это связано с Олимпиадой. Получился хороший продуктивный диалог. В подробности вас посвящать не буду, но решение принимает всегда игрок.

Может, кто-то скажет, что для Якупова было бы лучше отыграть год в России, попасть в Пхенчхан. Безусловно, это важное событие для любого хоккеиста. Но Наиль принял решение, которое заслуживает уважения. Скоро ему будет 24 года. В состоянии сам все понять и взвесить.

Будет ли это правильным шагом или нет – покажет время. Но мы очень постараемся, чтобы у Наиля получился хороший сезон. Парень чистый, трудолюбивый. Я буду верить в него до конца. Думаю, у него все может получиться в молодой команде, где нет большого давления, что нужно выиграть Кубок Стэнли. проводит перестройку, и этим шансом надо воспользоваться, – сказал Ларионов.