Генеральный директор Сергей Федоров рассказал о ситуации с финансированием команды.

- Каким будет бюджет клуба на сезон?

– Бюджет клуба, как вы понимаете, складывается из спонсорских вкладов и того, что заработает клуб. Основным спонсором клуба, как и общества «Динамо», является Банк ВТБ. Доходная часть бюджета будет складываться из доходов от продаж билетов и абонементов, от рекламы. Расходная часть в массе своей представлена зарплатами игроков, среди которых есть и высокооплачиваемые хоккеисты. В целом нам поставлена задача уложиться в расходы порядка 2 млрд рублей.

- Где будет играть «Динамо»? Что делать с долгом АНО перед «Парком легенд»?

– Вы очень верно подметили, что долг этот принадлежит АНО.

- Был ли прописан в регламенте подобный переход от одного юрлица к другому?

– АНО заявку для участия в чемпионате КХЛ в сезоне-2017/18 не подавала. Такую заявку подало ООО «Хоккейный клуб «Динамо», подтвердив ее всеми документами, требуемыми по регламенту. Не вижу здесь проблемы.

- Кто из игроков уже подписал контракты с новой структурой?

– Молодежная команда сформирована полностью, основная команда – на 90%. Сейчас идут медобследования, по результатам будут подписаны все контракты с игроками. Как только команда будет сформирована, мы список команды опубликуем на сайте, – рассказал Федоров.