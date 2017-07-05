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    Гендиректор «Динамо»: «Нам поставлена задача уложиться в расходы порядка 2 млрд рублей»

    Теги КХЛ Динамо

    Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал о ситуации с финансированием команды.

    - Каким будет бюджет клуба на сезон?

    – Бюджет клуба, как вы понимаете, складывается из спонсорских вкладов и того, что заработает клуб. Основным спонсором клуба, как и общества «Динамо», является Банк ВТБ. Доходная часть бюджета будет складываться из доходов от продаж билетов и абонементов, от рекламы. Расходная часть в массе своей представлена зарплатами игроков, среди которых есть и высокооплачиваемые хоккеисты. В целом нам поставлена задача уложиться в расходы порядка 2 млрд рублей.

    - Где будет играть «Динамо»? Что делать с долгом АНО перед «Парком легенд»?

    – Вы очень верно подметили, что долг этот принадлежит АНО.

    - Был ли прописан в регламенте КХЛ подобный переход от одного юрлица к другому?

    – АНО заявку для участия в чемпионате КХЛ в сезоне-2017/18 не подавала. Такую заявку подало ООО «Хоккейный клуб «Динамо», подтвердив ее всеми документами, требуемыми по регламенту. Не вижу здесь проблемы.

    - Кто из игроков уже подписал контракты с новой структурой?

    – Молодежная команда сформирована полностью, основная команда – на 90%. Сейчас идут медобследования, по результатам будут подписаны все контракты с игроками. Как только команда будет сформирована, мы список команды опубликуем на сайте, – рассказал Федоров.

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