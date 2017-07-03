Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев рассказал, что «Чикаго» делал ему контрактное предложение.

– Основные сборы будут в Финляндии, будем втягиваться, готовиться к ним. Все чувствуют себя хорошо, отдохнули.

– Есть какие-то особенные чувства, все-таки олимпийский сезон, есть хорошие шансы попасть в сборную?

– Это хороший шанс для всех, все будут стараться и проявлять себя. Ради таких момент мы всю жизнь и работаем – чтобы попасть на Олимпиаду, выиграть ее. Поэтому все силы отдадим, чтобы попасть в состав.

– Вы подписали новый контракт с «Ак Барсом». Сейчас уже можете сказать, какие клубы НХЛ предлагали вам контракт?

– Были клубы, которые были заинтересованы, потому что игрок моего возраста подписывает контракт новичка, это небольшие деньги – для попадания под потолок зарплат клубам нужны такие игроки.

«Чикаго»? Да, было предложение с их стороны. Сейчас, наверное, нет смысла говорить о том, какие клубы предлагали контракт, потому что я остался в Казани. Я принял решение остаться в «Ак Барсе», считаю, что это правильно, – сказал Ткачев.